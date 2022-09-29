Leyla Gürhan ''Kalıcı Makyaj''da Türkiye'nin en çok konuşulan ismi oldu

Leyla Gürhan, kalıcı makyaj sektörüne 25 yıllık tecrübesiyle yön veren, alanında birçok hizmet bulunan, uluslararası geçerliliği olan Swiss Color Akademi Türkiye Master, Phibrows ve Phicountur profesyonelliği ile kalıcı makyaj sektörüne damgasını vurmuştur.

Leyla Gürhan, Ankara'nın en elit kesimlerinden olan Next Level Rezidans'daki Beaute Center salonunda Microblading, Pudralama Kaş, Kalıcı Babyliner, Kalıcı Dipliner, Kalıcı Eyeliner, Kalıcı Dudak Renklendirme, Hydrafacial Cilt Bakımı, My Lamination Lash Botox ve daha birçok hizmeti profesyonel kadrosu ile müşterilerine sunmaktadır. Bunlara ek olarak sektörde bulunan meslektaşlarını ve kalıcı makyaj sektöründe kariyer yapmak isteyenleri workshopuna davet ediyor.

Leyla Gürhan, Beaute Center'ı Türkiye'nin tanınmış simaları, sanatçılar ve fenomen isimler ziyaret etmektedir. Türkiye'nin saygın iş dünyası kadınlarını ağırlamakta olan Leyla Gürhan, kalıcı makyaj sektöründe ilk akla gelen isim olarak kariyer hayatına devam etmektedir.