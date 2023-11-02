LGBT karşıtı avukatı barodan attılar! Sert tepki: Çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar

LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alınan avukat Merve Ayvalı ve avukat arkadaşları Ankara adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamanın ardından İHA muhabirine yaşadıklarını anlatan Ayvalı, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz haziran ayında onur ayı adı altında Ankara Barosu kadın hakları merkezi bir etkinlik düzenlemişti. Güncel gelişmeler ışığında toplumsal cinsiyet mücadelesi ve LGBT+'lar. Bende bu etkinliğe kişisel sosyal medya hesabımdan bir tepki gösterdim. Bu etkinliğin iptal edilmesi gerektiğini Ankara Barosu'nun LGBT+ ideolojisinin propagandasını yaptığını dile getirdim. Bu ifadelerimin ne yazık ki eleştiri sınırlarını aştığını düşünmüş olacak ki Baro yönetimi hakkımda disiplin kovuşturması başlattı ve benim Ankara Barosu çocuk hakları merkezi başkan yardımcılığı görevimden ve hem çocuk hakları hem de kadın hakları merkezi üyeliklerinden çıkarılma kararımı verdi. Bizde bu sebeple bu gün burada basın açıklaması yaptık aynı zamanda. Ankara Barosu yönetiminin kararını yargıya taşıyacağım hukuki yoldan mücadeleme devam edeceğim zaten. Bu mesele sadece hukuki bir mesele değil. Birçok meslektaşım bana destek verdiler ama bu baskıcı iklime teslim oldukları için LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar ve azınlık haline getirmeye çalışıyorlar. Biz artık Baroların bu anlayıştan temizlenmesi gerektiğini LGBT+ dayatmasının propagandasını ve ideolojisini örgütlememeleri gerektiğini tam tersine çocukları korumak, kadınları korumak, aileyi ve toplumu korumak için bu dayatmayla mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyoruz."