LGBT savunucusu Melike Şahin'in konseri iptal edildi

Milli ve manevi değerlerin düşmanı isimler, ödül törenlerinde yaptıkları skandal açıklamalarıyla tepki çekmeye devam ediyor.

Şarkıcı Melike Şahin, Elle dergisinin düzenlediği Style 2023 Ödülü'nü kazandı. Ödül konuşması için sahneye çıkan Şahin, yaptığı konuşmada LGBT sapkınlığına arka çıktı.

Şahin, "Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek.

"BÜTÜN KIZ KARDEŞLERİM BÜTÜN LUBUNYALAR İNCİNMİŞ"



Buna inanıyorum bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." ifadeleriyle LGBT savunuculuğu yaptı.