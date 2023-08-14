Reşit olmayan çocukların cinsiyet değişikliği ameliyatı yapılmasına onay verdikleri iddiasıyla, İstanbul Üniversitesi ile üniversitenin Tıp Etik Kurulu görevlileri hakkında Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 'Ergenliğini tamamlamamış çocuklara cinsiyet değişikliği ameliyatına onay veren kişi ve kurumlar, milli ve manevi değerlere, aile yapısına karşı alenen suç işlemektedirler. İstanbul Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan 11 doktor ve öğretim görevlisinin, tıbbi ve kanuni ilkelere aykırı olarak ergenliğini tamamlamamış 22 çocuğa ergenlik durdurucu haplar verdikleri ve geriye dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılmasına öncülük etmişlerdir' ifadelerine yer verilerek dilekçede 'taksirle yaralama', 'çocuklar üzerinde deney yapma', 'kısırlaştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçunun işlendiği belirtildi.

"DOKTORLARLA ALAKALI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Konuya ilişkin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan Mican, 'Basında birkaç günden beri İstanbul Üniversitesi'nde akademik bölümünde özellikle Tıp Fakültesinde görevli olan hocaların 19 yaşın altındaki çocuklara uygulamış olduğu ergenlik baskılayıcı ilaçlar ve 19 yaşına girmeden, gün almadan cinsiyet değişimi ameliyatı gerçekleştirmeleri infial uyandırmıştır. Biz bununla alakalı hem İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hem de bu ameliyatları ve ilaçları uygulayan doktorlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Cinsiyet değişimi ameliyatları bu kadar kolay olmamalı. Bunlar eğer bu şekilde gerçekleştirmişse büyük bir suç var, büyük bir kıyım var. Gençleri özendiriyorlar, bu gençlerimizin üzerinde bu deney gibi kullandıkları ilaçlar gittikçe artmaya başladı. Biz bunları Savcı beye ilettik ve soruşturma başlattık' dedi.

"MİLLET OLARAK BİZ BU MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Mican açıklamasının devamında ise 'İnşallah oradaki doktorlar hakkında yapmış olduğu, işlemiş olduğu suçlar hakkında ciddi bir yaptırım uygulanacaktır diye düşünüyorum. Bunlar inşallah hak ettiği cezayı alırlar ve bu doktorların da ivedilikle görevden uzaklaştırılması lazım. Millet olarak biz bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Biz Yesevi Alperenler Teşkilatı olarak geldik, burada suç duyurusunda bulunduk, bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. LGBT'ye karşı hukuki somut adımlar atılmasını isteyen Mican, "Bakın çocuklarımız gün geçtikçe cinsiyet değiştirmek için hastanelerin, doktorların kapısına koşuyor' ifadelerini kullandı.