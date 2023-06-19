LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Geçit verilmedi

Küresel güçler tarafından desteklenen LGBT terörü, İstanbul'da sözde 'onur' yürüyüşü adı altında ortaya çıktı. İzinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen sapkın akımın destekçilerine polis izin vermedi. Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen Taksim'de LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruplar için çevrede güvenlik önlemi aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar güvenlik güçlerince kapatılırken caddeye giriş ve çıkış yapılmasına izin verilmedi. Harbiye, Cihangir ve Kabataş'ta yoğun önlem alınırken Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı.

BEYOĞLU'NDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzin verilmemesine rağmen Cihangir ve Harbiye'deki bazı noktalarda toplanan ve polise mukavemette bulunan gruplara müdahale edilirken bazı kişiler gözaltına alındı. Beyoğlu'nda da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

SÖZDE "KÜRDİSTAN" SLOGANI ATTILAR

Tüm yasaklara rağmen yürüyüşlerini sürdürmeye çalışan bir grup LGBT'li sözde "Kürdistan" sloganı attı.

İstanbul'da LGBT'ye geçit yok!



İstanbul Valilisi Davut Gül'ün LGBT yürüyüşüne izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen provokatörler sokakları karıştırmak istedi. İzinsiz gösteri yapmaya çalışan bazı kişilere ise polis ekipleri anında müdahale etti. İzinsiz gösteride 'Kürdistan'... pic.twitter.com/rtMaLl09ni — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 18, 2023

LGBT'LİLERİN ELEBAŞI PKK'LI ÇIKTI

İstanbul Harbiye'de düzenlenmeye çalışılan yürüyüşte slogan atan PKK'lı LGBT elebaşı, "Kürdistan vardır, lubunyalar vardır" diye bağırdı. Sözde Kürdistan sloganlarıyla yürüyen şahsı emniyet güçleri ters kelepçe yaparak gözaltına aldı.