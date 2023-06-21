LGBT terörüne tepki olarak toplanan imzalar TBMM'ye sunuldu

TBMM'nin Çankaya kapısı önünde bir araya gelen platform üyeleri adına konuşan Mican, LGBT lobilerinin dayatma ve propaganda faaliyetlerine karşı mücadele ettiklerini belirtti.

LGBT faaliyetlerinin engellenmesi için birçok ilde programlar, seminerler ve konferanslar düzenlediklerini anımsatan Mican, "Başta 18 Eylül 2022'de Saraçhane'de olmak üzere ülkemizin muhtelif vilayetlerinde gerçekleştirdiğimiz 'Büyük Aile Buluşmaları ve Yürüyüşleri' ile sapkın akımlara karşı toplumsal farkındalık oluşturmaya gayret ettik." diye konuştu.

Mican, LGBT'yi ülkenin en önemli güvenlik ve beka meselesi olarak değerlendirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle yeni nesillerimiz üzerindeki yıkıcı etkisini ve cemiyet hayatımızda, sosyal dokumuzda yaptığı ağır tahribatı, açtığı derin yaraları ve sebebiyet verdiği ahlaki dejenerasyonu yakinen müşahede ettik. Artık devlet yetkililerimizce ivedilikle radikal adımların atılması gerektiği kanaatine vardık. Zira ailemizi ve nesillerimizi kaybetmekle karşı karşıyayız.

Ülkemizi dört bir yandan kuşatan bu vahim durum karşısında LGBT dayatmasının ve propaganda faaliyetlerinin ülkemizde son bulması, tüm derneklerinin, kulüplerinin, kafelerinin kapatılması, ergenlik çağındaki çocukların etki altında kalarak cinsiyet değiştirme arzusuyla başvurduğu cinsiyetsizleştirme ameliyatlarının yasaklanması için başlattığımız imza kampanyası neticesinde Anadolu'muzun her köşesinden topladığımız imzalarla 150 bin imzaya ulaştık."

Mican, LGBT lobilerinin ülkeye ve sosyal yapıya etkileri hakkında TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Bu konuda 48 sayfalık bir rapor da hazırlandığını belirten Mican, raporda LGBT'nin aile yapısına, gençlere nasıl zarar verdiğinin gözler önüne serildiğini anlattı.

Basın açıklamasının ardından hazırlanan rapor ve toplanan imzalar, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'a sunuldu.