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  • LGBT üyesi olduğunu iddia eden bir grup Kılıçdaroğlu'nun ''fahri üye'' yaptıklarını duyurdu
Güncel

LGBT üyesi olduğunu iddia eden bir grup Kılıçdaroğlu'nun ''fahri üye'' yaptıklarını duyurdu

CHP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'LGBT fahri üyesi' yaptıklarını iddia etti.

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:56 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 16:00
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 13 kişiden oluşan ve LGBT'li olduğunu iddia eden bir grup Kılıçdaroğlu'nu fahri LGBT üyesi yaptıklarını duyurdu.

Gruptan Beray Göksu isimli şahıs, bir televizyon programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, Kılıçdaroğlu'nun LGBT'ye fahri üye yapıldığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN LGBT AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Kılıçdaroğlu, "LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna "Hayır efendim ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun yani?" cevabını vermişti.

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