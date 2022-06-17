İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2022 Cuma / 18 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3094
  • EURO
    18,2252
  • ALTIN
    1023.88
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • LGBT'nin kirli provokasyonuna vatandaş engeli! ''Ülkemizde sapıklık istemiyoruz''
Güncel

LGBT'nin kirli provokasyonuna vatandaş engeli! ''Ülkemizde sapıklık istemiyoruz''

LGBT'nin bugün düzenlemeyi planladığı kirli provakatif etkinliğine bir grup duyarlı vatandaş tarafından izin verilmedi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde toplanan vatandaşlar “Ülkemizde sapıklık istemiyoruz” sloganlarıyla yapılması planlanan sapkın etkinliğe engel oldu.

17 Haziran 2022 Cuma 22:51 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Üniversite İletişim Fakültesi önünde toplanan Müslümanlar, bugün yapılması planlanan LGBT etkinliğine izin vermedi. Konuya duyarlı vatandaşlar "Ülkemizde sapıklık istemiyoruz" sloganlarıyla kirli provokasyonu defetti.

İstanbul Üniversite'sinde yapılması planlanan LGBT+ pikniği öğrencilerin tepkisi üzerine iptal edildi.

Her koşulda etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden oluşum gelen tepkiler ve toplanan kalabalık sonrası açıklama yaparak grup üyelerinin kampüs civarından ayrılmalarını tavsiye etti.

"ÜLKEMİZDE SAPIKLIK İSTEMİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız' başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.

Konuya duyarlı vatandaşlar "Ülkemizde sapıklık istemiyoruz" sloganlarıyla kirli provokasyonu defetti.

TEPKİLER KARŞISINDA GRUP DAĞILDI

Fakülte önünde toplanan çok sayıda Müslüman, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.

Gelen tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen oluşum pikniğin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan duyuru paylaşımında grup üyelerine Beyazıt çevresinde gezmemelerini ve alandan ayrılmaları tavsiye edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.