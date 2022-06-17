LGBT'nin kirli provokasyonuna vatandaş engeli! ''Ülkemizde sapıklık istemiyoruz''

İstanbul Üniversite İletişim Fakültesi önünde toplanan Müslümanlar, bugün yapılması planlanan LGBT etkinliğine izin vermedi. Konuya duyarlı vatandaşlar "Ülkemizde sapıklık istemiyoruz" sloganlarıyla kirli provokasyonu defetti.

İstanbul Üniversite'sinde yapılması planlanan LGBT+ pikniği öğrencilerin tepkisi üzerine iptal edildi.

Her koşulda etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden oluşum gelen tepkiler ve toplanan kalabalık sonrası açıklama yaparak grup üyelerinin kampüs civarından ayrılmalarını tavsiye etti.

"ÜLKEMİZDE SAPIKLIK İSTEMİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız' başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.

Konuya duyarlı vatandaşlar "Ülkemizde sapıklık istemiyoruz" sloganlarıyla kirli provokasyonu defetti.

TEPKİLER KARŞISINDA GRUP DAĞILDI

Fakülte önünde toplanan çok sayıda Müslüman, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.

Gelen tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen oluşum pikniğin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan duyuru paylaşımında grup üyelerine Beyazıt çevresinde gezmemelerini ve alandan ayrılmaları tavsiye edildi.