‘LGS 2019 sonuçları açıklandı mı? 2019 LGS resmi puanlar ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nereden sorgulanır?’ sorularına öğrenciler tarafından arama motorlarında anbean yanıt aranıyor. LGS sınav sonuçlarıyla ilgili yapılan son dakika duyurular ve yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. . LGS sınav sonuçlarının ardından adaylar tercihlerini yapacak. LGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının ardından MEB’in resmi sitesinde yer alacak. LGS 2019 sınavıyla ilgili gelen son dakika gelişmelerini haberimizde sizinle paylaşacağız. Bakanlığın yayımladığı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre LGS sınavının sonuçları, 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. LGS sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Bu bilgiler doğrultusunda LGS tercih işlemlerinin, 24 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor. Peki LGS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte LGS 2019 sınav sonuçlarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın yayımladığı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre LGS sınavının sonuçları, 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih klavuzu, sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasının ardından yayınlanacak.

LGS sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Bu bilgiler doğrultusunda LGS tercih işlemlerinin, 24 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor.

LGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

Sözel bölüm:

Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Sayısal bölüm:

Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.