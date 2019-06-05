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LGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır, LGS sözel ve sayısal soru cevapları…

2019 Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav sonuları büyük bir heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci arasındaki heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar, “LGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sözel ve sayısal soru cevapları neler?” sorularına yanıt arıyor. LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. LGS soru ve cevapları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak. LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 26 Haziran'da ilan edilmiş tercihler de 2 Temmuz - 13 Temmuz arasında yapılmıştı. Ayrıntılar geldikçe haberimize ekleyeceğiz. LGS sınavı ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz…

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LGS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sözel ve sayısal soru cevapları neler? Sorularına 1 milyona yakın vatandaş yanıt aranıyor. 2019 LGS sınavına giren vatandaşlar için heyecan bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan ve TEOG sınavı yerine gelen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Şimdi öğrenciler tercihlerini yapabilmek için sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan ve TEOG sınavı yerine gelen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Ayrıntılar geldikçe haberimize ekleyeceğiz. LGS sınavı ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz…

 

LGS MAYIS SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

 

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 LGS sonuçlaır 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

LGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Resmi, ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

 

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