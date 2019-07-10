‘LGS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS tercih robotu nasıl kullanır? LGS tercihleri ne zaman bitiyor? Tercihler nasıl yapılır?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. LGS 2019 tercih sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala heyecanlı bekleyiş sürüyor. .1 Temmuz itibari ile tercihlerini yapmaya başlayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, tercih işlemleri 12 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. MEB'in takvimine göre, 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçları açıklandığı anda sayfamızdan anbean yakından takip edebilirsiniz. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. İşte 2019 LGS tercih sonuçlarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Öğrenciler 1 Temmuz itibarıyla tercihlerini yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, tercih işlemleri 12 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

LGS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bir de bu sene ilk kez bir tercih robotu da kullanıma sunuldu. Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

Girdiğiniz panelde, tercih listeleme kriterleri sekmesi altında yer alan; "Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik AnadoluLiseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi" şıklarından istediğinizi seçebilir ve il ve ilçeye göre aratabilirsiniz.

Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere Göre Listeleme başlığı altından ise 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim Aralığı kriterine göre arama yapabilirsiniz.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.