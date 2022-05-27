LGS 2022 sınav giriş belgesi yayımlandı! e okul LGS giriş belgesi alma ekranı

LGS sınav giriş belgeleri MEB tarafından yayımlandı. 8. sınıf öğrencilerine uygulanacak olan LGS sınavına giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler www.meb.gov.tr ve e okul sistemi üzerinden LGS sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler. İşte e okul LGS giriş belgesi alma ekranı

Haziran ayında uygulanacak LGS için heyecanlı bekleyiş devam ederken sınava giriş belgeleri erişime açıldı. LGS sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler e okul üzerinden çıktı alabilecekler.

E OKUL LGS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS 2022 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran'da düzenlenecek.

Sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.