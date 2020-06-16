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Güncel

LGS içi son uyarılar... Bakan Selçuk açıklamalarda bulunuyor

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilenleri 24 TV'ye yanıtlıyor

16 Haziran 2020 Salı 12:09 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 12:09
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Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu

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