LGS giriş belgeleri yayınlandı
LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecek.
- AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup, sınav giriş belgelerini alabilecekleri bildirildi.
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