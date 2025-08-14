İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7941
  • EURO
    47,7151
  • ALTIN
    4388.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
Güncel

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
ABONE OL

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan 1. nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Yerleştirme süreci, 22 Ağustos'ta tamamlanacak.

  • milli eğitim bakanlığı
  • yerleştirme
  • sonuç

ÖNERİLEN VİDEO

Hatay'da feci kaza kamerada: Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.