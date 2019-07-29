LGS lise nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS nakil tercihleri ne zamana kadar yapılabilecek?
LGS lise nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS nakil tercihleri ne zamana kadar yapılabilecek? sorularının yanıtları binlerce öğrenci ve veli tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. LGS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından lise nakilleri için heyecanlı bekleyiş başlamıştı.LGS lise nakil işlemleri bugün başladı. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil işlemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. LGS lise nakil işlemleri ile igili tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS lise nakil dönemi için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. LGS lise nakil dönemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS lise nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS nakil tercihleri ne zamana kadar yapılabilecek? sorularının yanıtları binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor. LGS lise nakil işlemleri hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
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LGS LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmez. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.
2. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterlidir.
3. Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabilirsiniz.
4. İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebilirsiniz.
Dikkat! Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekmektedir. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
LGS NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?
Yerleştirmeye Esas 1.Nakil Tercih Başvuruları 29 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta sona erecek. LGS yerleştirme sistemi takvimine göre 8 .sınıfı bitiren öğrenciler önümüzdeki süreçte 29 Temmuz – 2 Ağustos ve 5 – 8 Ağustos'ta olmak üzere iki defa daha okullarına giderek nakil tercihleri başvurusunda bulunabilecekler.Nakil tercihleri döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında il / ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek.
MERKEZİ SINAV PUANI DAĞILIMLARI
Yerleşen öğrencilerden merkezi sınav puanı 100-199 aralığında olanların oranı yüzde 0,2, 200-299 aralığındakilerin yüzde 7, 300-399 aralığındakilerin yüzde 28,90 ve 400-500 aralığındakilerin oranı da yüzde 63,90 oldu.
Öğrencilerin, 430-439 ve 440-449 puan aralıklarında bulunma oranlarının görece birbirine yakın ve yüzde 8'in üzerinde olduğu belirlendi. Dağılımda yoğunluğun en fazla bulunduğu puan aralığı ise 440-449 oldu.
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