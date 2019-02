LGS sınav tarihi ne zaman? (MEB LGS 2019 örnek sorular ve cevaplar)

LGS sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın ne zaman yapılacağı merak konusu olurken 2019 yılı için yayınlanan LGS örnek sorularıyla birlikte öğrenciler sınav öncesinde son hazırlıklarını yapma şansı kazanacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler 2019 LGS örnek sorularıyla birlikte, sınavda çıkabilecek soruları önceden tahmin edebilecek ve ona göre fikir yürütebilecek. İşte sınav tarihi ve örnek sorular ile ilgili detaylar…



Liseye Geçiş Sınavı(LGS) tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Bir milyon civarında öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek olan LGS ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın yani LGS'nin yapılacağı tarih, sekizinci sınıf öğrencileri ve ailelerinin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.





LGS kapsamındaki merkezi sınavın ne zaman yapılacağı, yarıyıl tatilinin bitmesi ve ders zilinin çalmasıyla birlikte merak konusu oldu. Bir yandan sınava yönelik hazırlıklarına devam eden öğrenciler, bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan LGS sınav tarihini öğrenmek istiyor.



2019 LGS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, binlerce öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Ortaöğrenim öğrencileri, hayal ettikleri lisede okuyabilmek için çalışmalarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da 2019 LGS tarihini araştırıyor.



Sekizinci sınıfta eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, 2019 LGS sınav tarihi araştırmalarına son zamanlarda hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimiyle birlikte 2019 LGS sınavının yapılacağı tarih belli oldu.







2019 LGS TARİHİ BELLİ OLDU



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.



ÇOKTAN SEÇMELİ 90 SORU



İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.



SAYISAL ALAN TESTİ SÜRESİ ARTIRILDI



Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.



ÖRNEK SORULAR YAYIMLANIYOR



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlanıyor. Kitapçıklarda, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soruların sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor.







HER AY YAYIMLANMAYA DEVAM EDECEK



Örnek soru kitapçıklarına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden erişilebilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek. Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.



LGS SINAV TARİHİ



Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav giriş yerleri belli olacak ve sınavda ter döken adaylar bir sonraki adımda tercihlerini yapıp sonuçları beklemeye koyulacaklar.



2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019´da yapılacak.



İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.



Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.







MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.



KAYIT BÖLGELERİ GÜNCELLENİYOR



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "LGS kapsamındaki liselere sınavsız yerleştirmede kayıt bölgeleri, hem yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi hem de geçen sene karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleniyor. Bu amaçla her ili ayrı ayrı inceliyoruz. Bu süreçte her ilde yaşanan sorunlara yönelik çözümler geliştiriyoruz" dedi.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavsız yerleştirmede kayıt bölgelerini, yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi doğrultusunda ve geçen yıl karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakanlık olarak bir önceki yılın kayıt bölgelerini gözden geçirerek güncellemeler yapmak üzere tüm illerin milli eğitim il müdürleri ile birebir çalışmaya başladıklarını belirten Özer, bölgesel toplantıların ilkinin Marmara Bölgesi il müdürleriyle yapıldığını anlattı.



DERSLİK VE SINIF KAPASİTELERİ GÜCELLENDİ



Mahmut Özer, ilk olarak 2019’da sınavsız yerleştirme yapılacak tüm liselerin derslik ve sınıf kapasitelerini yerinde tespit ederek mevcut verileri güncellediklerini söyledi. Özer, Bakanlığın bu alandaki çalışmalarıyla ilgili şunları anlattı:



“Her bir okulun türü ve coğrafi konumunu da tespit ederek merkezi bir coğrafi bilgi sistemi (CBS) oluşturduk. Bu çalışma 2018 yılı sonu itibarıyla tamamlandı. Artık kayıt bölgeleri bu yeni veri tabanı kullanılarak oluşturulacak. Kayıt bölgeleri, hem yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi hem de geçen sene karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleniyor. Bu amaçla sahadaki arkadaşlarımızla, il müdürlerimizle birlikte her ili ayrı ayrı inceliyoruz. Bu süreçte her ilde yaşanan sorunları tek tek inceliyor ve çözümler geliştiriyoruz.”





Bakan Yardımcısı Özer’in verdiği bilgiye göre, LGS kapsamındaki sınavsız yerleştirmede Marmara Bölgesi il müdürleriyle yapılan ilk toplantıya, Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecek, Bursa, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli il müdürleri katıldı.

LGS ile ilgili üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı. Testte, sayısalda 35; sözel ise 30 olmak üzere toplam 65 soru yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı LGS soruları Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve diğer LGS soruları öğrencilerin odak noktası oldu. Son dakika bilgisine göre LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı! Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında,üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı. Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de, ikincisi ise 22 Kasım'da yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 35, sözel testte 30 soru olmak üzere toplam 65 soruya yer verildi.

Bakanlık yetkilileri, öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

LGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI NASIL?



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı.



Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de, ikincisi ise 22 Kasım'da yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 35, sözel testte 30 soru olmak üzere toplam 65 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.





Bakanlık yetkilileri, öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

2019 LGS SINAV SORULARI CEVAPLARI NASIL?

Eylül ayı LGS soru örnekleri için tıklayınız (Sayısal)

Kasım ayı LGS soru örnekleri için tıklayınız (Sözel)

Kasım ayı LGS soru örnekleri için tıklayınız (Sayısal)

Aralık ayı LGS soru örnekleri için tıklayınız (Sözel)

Liseye Geçiş Sistemi olarak adlandırılan ortaokul 8. sınıftan sonra lise öğrenimi için okul tercih etme sistemiyle ilgili kılavuz geçtiğimiz günlerde yayınlanarak kafalarda oluşan bazı soru ve merak konularına cevap getirdi. Liseye geçiş için nitelikli okulları tercih edecek olan öğrenciler bu tercihlerini gerçekleştirebilmeleri için sınava girmeleri gerekiyor. Bölgesinde sınavsız yerleştirilebileceği okullar dışında sınavla öğrenci alan nitelikli liselere kaydolmak isteyen öğrenciler LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sınavında ter dökecekler.

Aralık Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları İçin Tıklayınız

Aralık Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları İçin Tıklayınız

2018-2019 eğitim öğretim yılında en çok LGS konusu merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli LGS sınav ve başvuru tarihini merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.



Nitelikli okullara (Liseler) geçiş için girilmesi gereken sınav olan Liseye Geçiş Sistemi sınavına girilmesi gerekmektedir. Sınava girip başarılı öğrencilerin tercihlerini rahatlıkla yapacağı düşük puan alanların da gönlündeki okullar için zorlanacağı bir sınav olan LGS sınavında ilk adım başvuruların gerçekleştirilmesi olacaktır. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav giriş yerleri belli olacak ve sınavda ter döken adaylar bir sonraki adımda tercihlerini yapıp sonuçları beklemeye koyulacaklar.

Milyonlarca öğrencinin gireceği 2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav” nam-ı diğer LGS’ye yönelik örnek sorular yayımladı. Yayımlanan LGS örnek sorular, 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavında nasıl sorular çıkacağına dair öğrencilere, öğretmenlere ve velilere fikir veriyor. LGS sayısal örnek sorularda 10 Matematik, 10 Fen Bilimleri sorusu yer alırken LGS sözel örnek sorularda 10 Türkçe, 5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 İngilizce sorusu yer alıyor.

MEB, LGS örnek sorularını yayımladı. Bakanlığın resmi sayfasından yapılan duyuruda; “Örnek soru kitapçıklarında ilk ünitelerde yer alan konulara ağırlık verilmekle birlikte diğer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadır. Yıl içerisinde diğer ünitelerle ilgili örnek soru yayımlanmasına devam edilecektir.” İfadeleri kullanıldı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı.

2019 LGS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, lisede güzel bir okul kazanabilmek için sınava girecek olan öğrenciler tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci kez LGS örnek soruları yayımlandı. Özel okullardan uzmanlar LGS örnek soruları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019 LGS sınavı için geri sayım sürmeye devam ediyor. LGS örnek sorularının ikinci kez yayımlanmasının ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi.

Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.





Liselere Giriş Sınavı (LGS) için daha önce örnek soru kitapçığı yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, sözel ve sayısal olmak üzere ikinci örnek soru kitapçığını erişime açtı. 25 sözel, 25 sayısal olmak üzere toplam 50 soruya yer verilen kitapçıkta, grafik ağırlıklı sorular dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.



Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.



Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.