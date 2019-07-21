LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS yerleşme sonuçları sorgulama ekranı

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS yerleşme sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılabilir? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da düzenlenen 2019 LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS (Liselere Geçiş Sınavı) kapsamında lise tercihleri ise 12 Temmuz saat 17.00'de sona ermişti. LGS tercih döneminin sona ermesinin hemen ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 2019 LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü erişime açılacak. LGS sonuçları ve LGS tercihlerine ilişkin tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS tercihlerinin sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek. LGS sonuçlarının yarın gün içerisinde açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları açıklanma saati ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

LGS NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurular alınacak. 5 Ağustos'ta 1. nakil sonuçları ilan edilecek. 5 - 8 Ağustos'ta 2. nakil tercih başvuruları alınacak. 10 Ağustos'ta da 2. nakil sonuçları açıklanacak.

NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden

yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

Merkezi Yerleştirme

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerel Yerleştirme

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla;

8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

b) Tercih edilen lise bakımından;

i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

ii. Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

iii.Yerleştirmede, 8’inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.