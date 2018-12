LGS soruları cevapları kitapçığı nasıl 2019 MEB LGS aralık ayı örnek soruları puan hesaplama odsgm.meb.gov.tr

2019 Liseye geçiş sınavı LGS başvurular ne zaman? LGS soruları cevapları kitapçığı nasıl? 2019 MEB LGS aralık ayı örnek sorularına erişim nasıl sağlanacak? LGS puan hesaplama nasıl yapılacak? 2019 MEB LGS sınav tarihi ne zaman? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. LGS soruları Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve diğer LGS soruları öğrencilerin odak noktası oldu. Son dakika bilgisine göre LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı! Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin üçüncü örnek soru kitapçığında, sayısal testte 35 ve sözel testte 30 soru olmak üzere 65 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığı ile ilgili MEB'ten gelen son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.



Bakanlık yetkilileri, öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI NASIL?



2019 LGS SINAV SORULARI CEVAPLARI NASIL?

Liseye Geçiş Sistemi olarak adlandırılan ortaokul 8. sınıftan sonra lise öğrenimi için okul tercih etme sistemiyle ilgili kılavuz geçtiğimiz günlerde yayınlanarak kafalarda oluşan bazı soru ve merak konularına cevap getirdi. Liseye geçiş için nitelikli okulları tercih edecek olan öğrenciler bu tercihlerini gerçekleştirebilmeleri için sınava girmeleri gerekiyor. Bölgesinde sınavsız yerleştirilebileceği okullar dışında sınavla öğrenci alan nitelikli liselere kaydolmak isteyen öğrenciler LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sınavında ter dökecekler.

2018-2019 eğitim öğretim yılında en çok LGS konusu merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli LGS sınav ve başvuru tarihini merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.



Nitelikli okullara (Liseler) geçiş için girilmesi gereken sınav olan Liseye Geçiş Sistemi sınavına girilmesi gerekmektedir. Sınava girip başarılı öğrencilerin tercihlerini rahatlıkla yapacağı düşük puan alanların da gönlündeki okullar için zorlanacağı bir sınav olan LGS sınavında ilk adım başvuruların gerçekleştirilmesi olacaktır. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav giriş yerleri belli olacak ve sınavda ter döken adaylar bir sonraki adımda tercihlerini yapıp sonuçları beklemeye koyulacaklar.

LGS 2019 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?



2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019´da yapılacak.



İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.



Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.



MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.

Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden http://odsgm.meb.gov.tr erişilebilecek.







LİSEYE GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?



Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.

SAYISAL VE SÖZEL SORULAR



Sınavda öğrencilere sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil testlerinde toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri testlerinde toplam 40 soru için toplam 60 dakika süre verildi.







OKUL TÜRLERİNE GÖRE SINAV PUANI ORTALAMASI



Bu yıl ilki yapılan LGS sonuçlarına göre, liselere yerleşen öğrencilerin performansını içeren değerlendirme raporu hazırlandı. Raporda en düşük ortalamanın matematik testinde olduğu görüldü.



Soru sayısı 10 olan testlerde hesaplanan ortalama ham puanların T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 9,26 ortalama, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde 9,72 ortalama olduğu, bu durumun öğrencilerin oldukça başarılı olduklarını gösterdiği belirtildi.



İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerinde uygulanan Yabancı Dil testinde elde edilen 7,78 ortalama ham puanın öğrencilerin bu testte de görece yüksek başarı gösterdiğine işaret ettiği belirtildi.



Yerleşen öğrencilerin yüzde 83,97'si devlet okullarından, yüzde 16,03'ü ise özel okullardan mezun oldu. Devlet okullarından mezun olup yerleşen öğrencilerin sınav puanı ortalaması 339,94; özel okullardan mezun olup yerleşen öğrencilerin sınav puanı ortalaması ise 380,55 oldu.

LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?



Liseye Geçiş Sınavı LGS 2019 tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre sınav 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Öte yandan; LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.



LİSEYE GEÇİŞ SINAVI (LGS) NEDİR?



Bu yıl için hazırlanan geçiş sistemiyle son merkezi sınav yapılacak. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.



EVLERİNE EN YAKIN OKULA YERLEŞECEKLER



BU YIL GEÇİŞ MODELİ UYGULANACAK



Öğrencileri mağdur etmemek için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, tarihinde ilk defa iki model uygulayacak. 2018-2019 eğitim yılında hayata geçmesi planlanan Liseye Geçiş Sistemi’nden (LGS) önce Bakanlık bu sene için bir geçiş modeli hazırladı. Geçiş modeli sadece 2017-2018 eğitim yılında uygulanacak ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Merkezi sınavla yerleştirilme yapılacak son sınav olan geçiş modelinde öğrencinin yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler puanlarına göre önce Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Proje okullarına, geriye kalanlar ise diploma notu puanına göre Meslek Lisesi, İmam Hatip ve diğer liselere yerleştirilecek.



MERKEZİ SINAV KALDIRILDI



Önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan LGS’de ise merkezi sınav tamamen kaldırılacak. Sınavsız sistemde daha çok diploma notunu baz olacak olan Bakanlık, bu sistemde öğrencilerin sınava değil derslerine odaklanmasını planlıyor. Merkezi sınavla yerleştirmenin yapılmayacağı LGS modelinde Bakanlık, bölgelerin kendi sınavlarını yapmasını sağlayacak.



NOT ORTALAMASINA GÖRE YERLEŞTİRME



Öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda normal sınavlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenecek sınava da girecek. Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6. ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20’sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60’ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.



SORU HAVUZU DEVREYE GİRİYOR



Sorular hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru havuzu kullanılacak. 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanan yüzbinlerce soru arasından rastgele seçilerek soru kitapçıkları hazırlanacak. Örneğin Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü soru havuzundan bir soru seçerek test kitapçığına koyduğunda sistem otomatik olarak o soruyu havuzdan çıkaracak. Böylece Türkiye’nin hiçbir yerinde aynı soru bir daha kullanılamayacak. Ayrıca soru havuzundaki soruların her birinin zorluk derecesi de aynı olacak.



AÇIK UÇLU SORULAR OLACAK



Sistem, testleri otomatik olarak okuyup puanını verirken, açık uçlu soruların cevaplarını öğrencilerin isimlerini gizleyerek iki öğretmene gönderecek. Bir öğretmen ne kadar öğrencisi varsa o kadar sınav sorusuna cevap verecek. Cevap anahtarında yanlış, az doğru, doğru şeklinde seçenekler olacak. İki öğretmen de aynı puanı verirse öğrencinin notu otomatik olarak sisteme geçiyor. Ancak iki öğretmen farklı cevap verirse üçüncü öğretmene kontrol ettirilecek. Üçüncü öğretmen hangisi ile eşleşirse o puan sisteme girecek. Veliler, bir hafta sonra çocuklarının aldığı puanı elektronik sistemde görebilecek. Özel okullardaki öğrencilerin sınav kağıtlarını da devlet okullarındaki öğretmenler okuyacak. Böylece özel okulda kopya verme, kayırma da ortadan kalkmış olacak.



KOPYA İÇİN ÖZEL ÖNLEM ALINDI



Aynı sınıfta sınava girecek olan öğrenciler için şıkların yerleri ve sorular da karıştırılacak. Sınava farklı okullardan öğretmenlere gözetmenlik yapacak. Sınav kitapçığının ön yüzünde test soruları olurken arka yüzünde açık uçlu sorular olacak. Sınav bittikten sonra öğretmen cevap kağıdını makinede tarayarak sisteme kaydedecek.



Yüzde 70 sınav yüzde 30 ortalama

Geçiş sistemi 2017-2018 eğitim yılı sonunda

8. sınıf öğrencilerine uygulanacak.

Merkezi sınavla yerleştirilecek son sistem olacak.

Yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak öğrenciler yerleştirilecek.



LGS ÖNÜMÜZDEKİ SENE UYGULANACAK



LGS, 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak.

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınav yapılacak.

Öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları hesaplanarak okula yerleştirilecek.

Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek.

Sınav soruları soru havuzundan alınacak, testin yanında açık uçlu sorular da sorulacak.

Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20’sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60’ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.

*Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapacaklar.



EVLERİNE EN YAKIN OKULA YERLEŞECEKLER



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)



Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmekle sorumlu olan bakanlıktır.



Millî Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:



Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek.



Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.



Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek.



Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.



Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.



Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.



Yükseköğretim kurumlan dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek.



Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek.

Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak.

Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek.



Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.



Bağlı birimler

Merkez teşkilatı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Özel Kalem Müdürlüğü

Taşra teşkilatı

İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okullar

Yurtdışı Teşkilatı

Büyükelçiliklerin Eğitim Müşavirlikleri

Millî Eğitim Bakanları



Yayınları

Bakınlar tarafından yayımlanan Tebliğler dergisinde, yönetmelikler ve tüzükler yer alır. Yayınlar Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olup Türkiye'de eğitim ile ilgili tüm yasal gelişmeleri sunar. Dergiler Türkiye sınırları içindeki bütün öğretmenler tarafından okunup imzalanır.