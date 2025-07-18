CHP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef alan yalan kampanyasına bir yenisini daha ekledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, LGS üzerinden yeni bir iftira daha ortaya attı. MEB kaynakları, iddiaların tamamen asılsız olduğunu, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün sınavlarla hiçbir ilgisi bulunmadığını ve görevden alma işleminin LGS tartışmalarıyla bağlantısının olmadığını vurguladı. Ayrıca, hedef gösterilen öğrencinin başarılı, çalışkan ve okulunda örnek gösterilen bir genç olduğu bildirildi.

CHP, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kamuoyuna yaptığı açıklamada MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü'nün LGS tartışmaları nedeniyle görevden alındığını ve bu kişinin çocuğunun 2022 yılında LGS'den tam puan almasının "şaibeli" olduğunu iddia etti.

Ancak bu açıklamanın hemen ardından gerçekler gün yüzüne çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, yapılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİN SINAVLA ALAKASI YOK"

Yetkililer, LGS dâhil olmak üzere tüm merkezi sınavların sorumluluğunun Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün sınav süreçlerinde hiçbir rolü bulunmadığını ifade etti.

Ayrıca, söz konusu görevden almanın LGS tartışmalarıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten kaynaklar, ilgili genel müdürün geçen hafta görevden alınmasına karar verildiğini, ancak izinli olması nedeniyle devir teslim işleminin bugün gerçekleştiğini kaydetti.

BAŞARILI BİR GENÇ HEDEFTE

Muhalefetin hedef gösterdiği öğrencinin ise başarılı, zeki ve çalışkan bir genç olduğu, okulunda akademik üstünlüğüyle tanındığı vurgulandı. MEB kaynakları, siyasi amaçla yürütülen bu linç kampanyasının yalnızca kurumu değil, aynı zamanda hiçbir suçu olmayan bir öğrenciyi de mağdur ettiğine dikkat çekti.

ÖNCE "SORULAR ÇALINDI" DEDİLER, ŞİMDİ YENİ BİR YALAN

Muhalefet cephesinin MEB'e yönelik son dönemde yürüttüğü sistematik yalan kampanyası dikkat çekiyor. Daha önce de LGS soruları çalındı, Diyarbakır'da 300 birinci çıktı, Bursa'da bir imam hatipte 36 birinci var iddialarının tamamı kısa sürede yalanlanmıştı. Ancak bu iddialarla ilgili kamuoyuna özür ya da düzeltme sunmayan muhalefet temsilcileri, şimdi de yeni bir asılsız bilgiyle kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.

LGS provokasyonuna tepki

"İmam hatip" iftiracısı Çömez'e tepkiler peş peşe: Sen ahlak yoksunu manipülatif bir yalancısın

Bakan Tekin: 719 sayısı çok normal

İP'li Çömez'den "imam hatip" provokasyonu