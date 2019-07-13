LGS’nin ‘Kartal’ları 

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 565 öğrencinin tüm sorulara doğru yanıt verdiği LGS’de, Türkiye’nin dört bir yanından birinciler çıktı, bunlardan Karslı ikizler ve Balıkesirli üçüzler çok konuşuldu. Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Armutlu Köyü Ortaokulu’nda eğitim gören, çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, ikizi Yunus Karadağ ise 470 puan aldı. Balıkesir Karesi Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri olan üçüzlerden Nazmiye Kübra Dağ 500 tam puan alarak birinci olurken, kardeşi Hayrullah Enes Dağ ise 483 puan alarak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Yakın zamanda babalarını kaybederek, büyük üzüntü yaşayan üçüz kardeşler, yılmadan çalışarak sınavda büyük bir başarıya imza attı. Karslı Adil ve Yunus Karadağ kardeşler ile Balıkesirli üçüzlerden Nazmiye Kübra ve Hayrullah Enes Dağ kardeşlerin tercihi Kartal AİHL oldu.

ATMOSFERİ ETKİLEDİ

LGS’de 500 tam puanla birinci olan Nazmiye Kübra Dağ, 5. sınıftan beri Türkiye birincisi olmayı hedeflediğini ve çalışmalarını bu yönde yaptığını söyledi. Sınavda 483 puanla üçüncü olan Hayrullah Enes Dağ da sınava girmeden önce tercih yapmak için kararlaştırdığı bazı okulların olduğunu dile getirdi. Dağ, en çok istediği okuldan başlayarak tercihlerini yaptığını belirterek, “İmam hatip çıkışlı olduğum için Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin manevi atmosferi beni çok etkiledi. Akademik olarak çok iyi bir lise” şeklinde konuştu. Okulun öğrencilerinden 485 puanla ikinci olan Didar Atik de Kartal AİHL’ye gitmek istediğini belirterek, burayı tercih etmesinin en önemli nedenin okulun Boğaziçi Üniversitesine 23 öğrenci göndermesi olduğunu dile getirdi. Okul Müdürü Mithat Tekçam, AİHL’de okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarında gösterdiği başarılar ve derecelerle okulun ismini tüm Türkiye’de duyurduğunu ifade ederek, “Bu sene Türkiye genelinde LGS’de 565 birincimiz var. Bunlar içerisinde okulumuzu tercih edenler oldu. Özellikle Kars’taki ikizler ve Balıkesir’deki üçüzlerin okulumuzu tercih etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Onlara hak ettikleri eğitim öğretim olanaklarını bu çatı altında sunmasının gayreti içerisinde olacağız” dedi.