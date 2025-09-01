İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1259
  • EURO
    48,298
  • ALTIN
    4594.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yazılı uyarı yetmedi: Bakanlıktan Etimesgut Belediyesi'ne atık cezası
Güncel

Yazılı uyarı yetmedi: Bakanlıktan Etimesgut Belediyesi'ne atık cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut Belediyesi'nin açık alanda bıraktığı ve alevlenen atıkları yazılı uyarıya rağmen kaldırmaması üzerine 668 bin 677 lira idari para cezası uyguladı.

AA1 Eylül 2025 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Yazılı uyarı yetmedi: Bakanlıktan Etimesgut Belediyesi'ne atık cezası
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman alevlenen atıkları, yazılı uyarıya rağmen kaldırmadığı belirlenen Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekiplerince, ALO 181'e gelen ihbarın ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yapıldı.

Denetimlerde, alana çeşitli tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt, park-bahçeye ilişkin atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların çıktığı tespit edildi.

Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesine uyarı yazısı gönderildi.

Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye, söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 lira ceza kesildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.