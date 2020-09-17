Libya Başbakanı Serrac'ın görevini devretmesiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama

AA 17 Eylül 2020 Perşembe 08:46 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 08:46

Bakan Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı "Tarafsız Bölge" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya Başbakanı Serrac'ın görevini devretmesiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: "(Libya'da) iki taraf arasında bir ateşkes için görüşme var. Bizim de desteklediğimiz kalıcı bir ateşkes, siyasi çözüm. Biz de bunu isteriz. Zaten Serrac da böyle bir mutabakat sağlanırsa, ülkeyi seçime götürürken istifa edebileceğini söylemiş. Yani ileriki bir aşamada, ülkesinin geleceği için fedakarlık yapabileceğini söylemiş. Herhangi bir şeyden canı sıkıldığı için, 'Bugün istifa edeceğim' diye bir açıklama yok. (Serrac) 'İki tarafı da birleştiren bir anlaşma olacaksa, seçimlere giderken ben istifa edebilirim.' demiş." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye arasındaki Libya görüşmeleri de değerlendirerek, "Sonuçta Rusya ile de amacımız Libya'da bir ateşkes. Onlar diğer tarafta. Biz ise meşru yönetim tarafındayız. Ateşkes ve siyasi süreçle ilgili son görüşmelerde görüşlerimiz biraz daha yakınlaştı." açıklamasında bulundu.