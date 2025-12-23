Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan bir özel jet ile radar bağlantısı kesildi. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
ANKARA'DA ÖZEL JETLE BAĞLANTI KESİLDİ— 24 TV (@yirmidorttv) December 23, 2025
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç: Saat 20.45 sularında ilçemizin her bir yanından duyulan çok ciddi bir patlama sesi geldi. Şu an arayışlar devam ediyor. Biz de arama yapılan yere geçiyoruz. pic.twitter.com/xpYnLj10eS
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya gelmişti.
İddialara göre Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan ve Ankara'dan havalanan özel jetin havada elektrik arızası verdiği belirtildi. Arıza bildirimi kuleye verilen uçağın geri dönüşe geçtiği ve acil iniş bildirdiği belirtiliyor.
Ankara'nın Haymana ilçesinde acil iniş bildirdikten sonra kule ile teması kesilen uçak için arama kurtarma çalışması başladı.