Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan bir özel jet ile radar bağlantısı kesildi. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖZEL JETİN ENKAZINA ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

24'E ÖZEL AÇIKLAMA

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Koç, "Saat 20.45 sularında ilçemizin her bir yanından duyulan çok ciddi bir patlama sesi geldi. Şu an arayışlar devam ediyor. Biz de arama yapılan yere geçiyoruz." dedi.

RESMİ DAVETLE GELMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya gelmişti.

İddialara göre Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan ve Ankara'dan havalanan özel jetin havada elektrik arızası verdiği belirtildi. Arıza bildirimi kuleye verilen uçağın geri dönüşe geçtiği ve acil iniş bildirdiği belirtiliyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ankara'nın Haymana ilçesinde acil iniş bildirdikten sonra kule ile teması kesilen uçak için arama kurtarma çalışması başladı.