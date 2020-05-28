İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8172
  • EURO
    7,5483
  • ALTIN
    376.584
  • BIST100
    105360
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Libya sahil güvenliği Akdeniz'deki 211 göçmeni Trablus'a geri gönderdi
Güncel

Libya sahil güvenliği Akdeniz'deki 211 göçmeni Trablus'a geri gönderdi

Libya sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de 200'den fazla düzensiz göçmen yakaladı.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 22:48 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 22:48
ABONE OL

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 211 düzensiz göçmeni başkent Trablus'a geri götürdüğü bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin uyrukları açıklanmazken, aralarından birinin denizde kaybolduğu kaydedildi.

Açıklamada, IOM ekiplerinin, göçmenlerin sağlık taramalarını yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere karaya çıkarma noktasında hazır bulunduğu belirtildi.

IOM Libya Direktörü Federico Soda da Twitter'dan paylaştığı mesajında, geçen hafta Libya'dan ayrılmaya çalışan yaklaşık 700 göçmenin sahil güvenlik ekiplerince ülkedeki alıkonma merkezlerine gönderildiğini belirtti.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

Dünyanın en tehlikeli yolunda yürekleri ağızlara getiren yolculuk

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.