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Libya sahil güvenlik ekipleri Akdeniz'de 194 düzensiz göçmeni yakaladı

Libya sahil güvenlik ekipleri, ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 194 düzensiz göçmeni Akdeniz'de yakaladı.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 20:58 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 20:58
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 194 düzensiz göçmeni Akdeniz'de düzenlediği operasyonla yakaladığı ve başkent Trablus'a geri götürdüğü belirtildi.

Göçmenlerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, örgüte bağlı ekiplerin, sağlık taraması başta olmak üzere göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere karada hazır bulunduğu kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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