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Libya Savunma Bakanlığı: Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye programlarını uygulamaya başladık

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş yaptığı açıklamada, Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladıklarını açıkladı.

AA20 Eylül 2020 Pazar 20:46 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 20:48
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Nemruş, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın Libya'daki meşru hükümeti destekleyen Türk tarafı ile görüştüğünü ve görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk tarafıyla birlikte, silahlı kuvvetleri inşa ve yeniden yapılandırma, hava savunması, donanma, terörle mücadele ve özel kuvvetleri geliştirme programlarını uygulamaya başladık."

Bu bağlamda ilk eğitim merkezinin başkent Trablus'un batısında hazırlandığını aktaran Nemruş, önceliğin uluslararası standartlara göre bir ordunun kurulması olacağını ifade etti.

Libya Savunma Bakanı Nemruş, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri konusunda Türk ve Katar Savunma bakanlarıyla anlaştıklarını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Libya temaslarına değinen Nemruş, "Akar ve Atiyye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek vermeleri konusunda anlaştık." demişti.

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