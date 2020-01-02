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Libya tezkeresi Meclis'ten geçer mi? Libya tezkeresi nedir?

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Toplantının başlamasının hemen ardından Libya tezkeresi Meclis'ten geçer mi? Libya tezkeresi nedir? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak. Libya tezkeresi son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

02.01.2020  15:12 - Güncelleme: 02.01.2020  15:12
Libya tezkeresi Meclis'ten geçer mi? Libya tezkeresi nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak. Libya tezkeresine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.


LİBYA TEZKERESİ MECLİS'TEN GEÇER Mİ?
TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.


Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak.


Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.
LİBYA TEZKERESİ NEDİR?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Star TV’ye yaptığı açıklamada “Libya’da Türk askeri hangi görevde yer alacak?” sorusuna şu yanıtı vermişti:


“Libya’da verilen insani ve işbirliği yardım faaliyetleri ve eğitimi, tezkere ile yeni bir evreye geçecek. Bunun çalışmalarını ilgililerle yapacağız. Libya’daki harekât alanının ihtiyaçlarını bir bütün olarak düşünmek durumundayız. Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerimizle birlikte yapılması gereken ne varsa, malzeme ihtiyacı, diğer teçhizat ihtiyacı bunların hepsi masada olan şeyler. Dolayısıyla Libyalı muhataplarımızla görüşmek, konuşmak suretiyle bu tezkereden sonra ilaveten alınması gereken tedbirlerin ne olduğu çok daha açık, berrak bir şekilde ortaya çıkacak.”


YASAL DAYANAĞI NEDİR?
Tezkere yasal olarak geçen 27 Kasım’da imzalanan ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’na dayanıyor. Bu muhtıra, TSK’ya UMH’ye askeri eğitim ve danışmanlık verilmesi, Ani Müdahale Kuvveti kurulumu, istihbarat alanında tecrübe aktarımı, Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, Libya’da kara, deniz ve hava güçleri için eğitim üsleri tahsisi gibi kritik alanları kapsıyor.

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