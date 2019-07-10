29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7376
  • 6,4361
  • 255.32
  • 96811.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Libya’da Hafter’in kaçırdığı Türkler ailelerine kavuştu

Libya’da dabeci Hafter askerleri tarafından esir alındıktan sonra Türkiye’nin baskısıyla serbest bırakılan 6 Türk gemici İstanbul’a geldi. Gemicilerden Onur Çakır ile annesinin kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Libya'da kukla darbeci Hafter güçleri tarafından zorla alıkonan ve Türkiye’nin sert uyarıları üzerine serbest bırakılan 6 Türk denizci, önce gece yarısı İstanbul’a geldi. Libya’nın doğusundaki Sidra’da alıkonulan Türk denizciler, Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Eren Çakır, Necmettin Demirhan ve Birol Kutlu önce Libya’nın başkenti Trablus’a getirildi.

ANA OĞUL KAVUŞMASI

Burada Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından karşılanan ve bir süre misafir edilen Türk denizciler, işlemlerinin ardından İstanbul’a hareket etti. 02:20 sıralarında İstanbul’a inen Türk denizciler, burada yetkililer ve polis tarafından karşılandı. İşlemleri tamamlanan denizciler daha sonra aileleriyle buluştu. Annesini karşısında gören Onur Çakır, koşarak kendisini karşılamaya gelen annesi Huriye Çakır’a sarıldı. Buluşma esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Mehmet Yılmaz Odabaşı da yaşadıklarını şöyle anlattı: 

BASKI ALTINDAYDIK

“Öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkilere çok teşekkür ediyoruz. Oraya gittiğimizin 5’inci günü Hafter’in askerleri denetim yapacaklarını söyleyerek limana geldi. Bizleri karakola davet ettiler. Bizler de rakola gittik. Karakola gidince alıkonulduğumuzu öğrendik. Gece yarısına kadar karakolda tutulduk. Psikolojik baskı altındaydık. Devlet yetkililerinin açıklamalarından sonra  geri adım atarak bizi serbest bıraktılar.”  

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi

Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Pendik’te hamile kadının aracına saldıranlar için 20’şer yıl hapis cezası istendi

Pendik’te hamile kadının aracına saldıranlar için 20’şer yıl hapis cezası istendi

PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

Eşinin cansız bedeniyle 25 saat kurtarılmayı bekledi

Eşinin cansız bedeniyle 25 saat kurtarılmayı bekledi

Trump'a Twitter engeli

Trump'a Twitter engeli
 

POPÜLER HABERLER

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

İnstagram uyaracak! Bunu paylaşmak istediğinden emin misin?

İnstagram uyaracak! Bunu paylaşmak istediğinden emin misin?

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA