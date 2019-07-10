Libya’da Hafter’in kaçırdığı Türkler ailelerine kavuştu

Libya'da kukla darbeci Hafter güçleri tarafından zorla alıkonan ve Türkiye’nin sert uyarıları üzerine serbest bırakılan 6 Türk denizci, önce gece yarısı İstanbul’a geldi. Libya’nın doğusundaki Sidra’da alıkonulan Türk denizciler, Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Eren Çakır, Necmettin Demirhan ve Birol Kutlu önce Libya’nın başkenti Trablus’a getirildi.

ANA OĞUL KAVUŞMASI

Burada Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından karşılanan ve bir süre misafir edilen Türk denizciler, işlemlerinin ardından İstanbul’a hareket etti. 02:20 sıralarında İstanbul’a inen Türk denizciler, burada yetkililer ve polis tarafından karşılandı. İşlemleri tamamlanan denizciler daha sonra aileleriyle buluştu. Annesini karşısında gören Onur Çakır, koşarak kendisini karşılamaya gelen annesi Huriye Çakır’a sarıldı. Buluşma esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Mehmet Yılmaz Odabaşı da yaşadıklarını şöyle anlattı:

BASKI ALTINDAYDIK

“Öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkilere çok teşekkür ediyoruz. Oraya gittiğimizin 5’inci günü Hafter’in askerleri denetim yapacaklarını söyleyerek limana geldi. Bizleri karakola davet ettiler. Bizler de rakola gittik. Karakola gidince alıkonulduğumuzu öğrendik. Gece yarısına kadar karakolda tutulduk. Psikolojik baskı altındaydık. Devlet yetkililerinin açıklamalarından sonra geri adım atarak bizi serbest bıraktılar.”