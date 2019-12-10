Libya’da Hafter’in şer ittifakı

Libya ile Türkiye’nin 27 Kasım’da imzaladığı Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları anlaşması, bölgedeki dengeleri derinden sarstı. Doğal gaz arama faaliyetlerinin sürdüğü Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hakimiyetini pekiştirmesinden çekinen devletler, Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yerine darbeci General Halife Hafter’e yöneldi. Rusya ve Fransa’nın Hafter’e bağlı güçlere açık desteğine, Yunanistan, İsrail ve ABD de eklendi.

ATİNA TANIYACAK

Türkiye-Libya mutabakatı sonrası iç savaşta başkent Trablus merkezli UMH’ye karşı savaşan Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin silahlı kanadını yöneten Hafter’e destek yağdı. İlk olarak ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Nordland’in başını çektiği bir heyet Hafter’in ayağına giderek darbeci General’e iş birliği teklifinde bulundu. Hafter’e Rusya ile yaptığı ittifakı sonlandırma çağrısı yapan ABD’nin ardından Yunanistan’ın da Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’i Perşembe günü ağırlayacağı bildirildi. Rusya’nın silah ve mühimmat sağlayarak Libya’da ilerlemesini sağladığı Hafter’e bir askeri destek de İsrail’den geldi. İşgal güçlerinin Hafter’in silahlı çetelerine katliam eğitimi verdiği ortaya çıktı. New Arab internet sitesinin Libyalı ve Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail özel kuvvetlerinin, ilk kez Mısır üzerinden Libya’ya geçerek Hafter’in çetelerine meskun mahalde çatışma eğitimi verdiği öğrenildi.

SİLAHLAR PARİS’TEN

Birleşik Arap Emirlikleri’nin fonladığı Hafter’e bağlı güçlere 8 yıllık iç savaşın başından beri askeri katkı sunan ülkeler ise Rusya, Fransa ve darbeci Sisi’nin Mısır’ı. Paris hükümetinden tank ve top satın alan kukla darbeci, Moskova yönetiminin de insansız hava araçları ile saha komutasından yararlanıyor. Darbeci Sisi’nin Mısır’ı ise ağır silahların Hafter’in çetelerinin eline geçmesi adına lojistik destek sağlıyor.