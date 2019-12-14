Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başkent Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı.
- AA
UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin birkaç gün önce kaybedilen El-Yermuk ve Ayn Zara bölgelerini yeniden ele geçirdiğini ifade etti. Mecei, Hafter güçlerinin tüm uğraşlarına rağmen hükümet güçlerinin saflarını yaramadığını belirtti.
UMH'nın yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu komutanlarından Tümgeneral Ahmed Ebuşahme daha önce yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin, El-Yermuk bölgesinde Hafter'i destekleyen çok uluslu güçleri topçu ateşiyle hedef aldığını bildirmişti.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
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