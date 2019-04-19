12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8161
  • 6,5488
  • 238.495
  • 96.968
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 213'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 213'e yükseldiğini, yaralı sayısının da bini aştığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DSÖ Libya Misyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 213 kişi öldü, 1009 kişi yaralandı.
 
Örgütten dün yapılan açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda en az 205 kişinin öldüğü, 913 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Çatışmalar nedeniyle 18 binden fazla kişinin de yerinden olduğu kaydedilmişti.
 
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

Soğuk algınlığı diye hastaneye gittiler, hayatları değişti

CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı

CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı

Fırsatçılara kötü haber

Fırsatçılara kötü haber

İlk günden diyet ödemeye başladı

İlk günden diyet ödemeye başladı

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

Rusya'ya karşı insansız filo kuruyor

Rusya'ya karşı insansız filo kuruyor

Paha biçilemiyor... Kaçarken attıkları poşetten çıktı

Paha biçilemiyor... Kaçarken attıkları poşetten çıktı

ZAHA'dan gövde gösterisi

ZAHA'dan gövde gösterisi
 

POPÜLER HABERLER

Dehşet anı kamerada! Tartıştığı kadınlara kurşun yağdırdı

Dehşet anı kamerada! Tartıştığı kadınlara kurşun yağdırdı

Game of Thrones'un yeni bölümünde neler olacak

Game of Thrones'un yeni bölümünde neler olacak

Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

Bor teknolojisi namluların ömrünü uzatacak

Satışa çıkmadan ekranı bozuldu

Satışa çıkmadan ekranı bozuldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA