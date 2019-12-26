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  • Libya'daki darbeci Hafter güçleri Zaviye kentini bombaladı: 2 ölü
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Libya'daki darbeci Hafter güçleri Zaviye kentini bombaladı: 2 ölü

Libya'da darbeci General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, Zaviye kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA26.12.2019  21:58 - Güncelleme: 26.12.2019  22:00
Libya Zaviye Eğitim Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter milislerine ait uçakların, Zaviye kentini rastgele hedef aldığı belirtildi. Saldırı sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi, 8'i yaralandı, yaralıların durumu ise ağır.
 
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, darbeci Hafter güçlerinin Zaviye kentinde bir eczane ile dükkanları hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıda yaralanan ve yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların olduğu belirtildi.
 
Zaviye, darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık Trablus'u korumak için seferberlik ilan edilen kentler arasında yer alıyor. Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu. 
 
Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.
 
Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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