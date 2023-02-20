İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8692
  • EURO
    20,1668
  • ALTIN
    1117.01
  • BIST100
    5148.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Libyalı arama kurtarma ve sağlık personeli ülkeye döndü
Güncel

Libyalı arama kurtarma ve sağlık personeli ülkeye döndü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli Trablus'a döndü.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 23:47 - Güncelleme:
Libyalı arama kurtarma ve sağlık personeli ülkeye döndü
ABONE OL

Havaalanında basına açıklama yapan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin çok duyarlı bir davranış sergilediğini söyledi.

Libya hükümetinin depremden bir gün sonra 4 farklı ekipten oluşan yaklaşık 100 kişiyi Türkiye'ye sevk ettiğini hatırlatan Yılmaz, Türkiye'ye gidenler arasında sivil ve askeri arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra izci grupları ve itfaiye ekiplerinin yer aldığını dile getirdi.

Büyükelçi Yılmaz, "Yaklaşık 2 hafta boyunca Antakya başta olmak üzere depremden zarar gören bölgelerde çalışma yürüten Libyalı arama kurtarma ekipleri bugün Trablus'a döndüler. Kendilerinin bu çalışmalar esnasında hayat kurtarma ve yaralıların tedavisi noktalarında sunduğu katkıları yakından takip ettik." dedi.

Ulusal Birlik Hükümeti ve yardımsever Libya halkına zor zamanda Türkiye'nin acısını paylaşmaları ve güçlü kardeşlik bağlarını gösteren destekleri vesilesiyle tekrar teşekkür ettiğini belirten Yılmaz, "Arama kurtarma ekiplerine görevlerindeki başarıları ve gösterdikleri dayanışmadan ötürü teşekkür belgelerini takdim ettik." diye konuştu.

Türkiye'den dönen Libyalı personeli Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın yanı sıra Libya Görev Grup Komutanı (LGGK) Tümgeneral Osman Aytaç, Libya tarafından ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammad el-Haddad ve Spor Bakanı Abduşşefig el-Cuveyfi ile diğer yetkiler karşıladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.