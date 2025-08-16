Libyalılar sandık başında

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, ikinci aşamada 63 kentte yapılması planlanan yerel seçimlerin güvenlik gerekçeleri nedeniyle 26 kentte gerçekleştirildiği belirtildi.

Libyalılar, başkent Trablus dahil 26 kentte belediye meclisi seçimleri için sandık başına giderken, bazı kentlerde Yüksek Seçim Komisyonunun ofislerine düzenlenen saldırılar ve güvenlik gerekçeleriyle yerel seçimler ileri bir tarihe ertelendi.

Komisyondan yapılan açıklamada, oy verme işlemleri ertelenen kentlerde yerel seçimlerin ne zaman gerçekleştirileceği hakkında bilgi verilmedi.

Seçim Komisyonu, saat 12.00'ye kadar 45 bin kişinin oy kullandığını, bunun ise ikinci aşamadaki kentlerde bulunan seçmenlerin yüzde 20'sine tekabül ettiğini duyurdu.

- ÜLKENİN DOĞUSUNDA 26 KENTTE SEÇİMLER DURDURULDU

Seçim Komisyonu Üyesi Abdulhakim eş-Şaab'ın, Komisyon'a ait sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, dün gece ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümetin, çeşitli kentlerde yerel seçimlerin durdurulmasına karar verdiği belirtildi.

Şaab, Bingazi'deki hükümetin yerel seçimleri ülkenin doğusundaki 26 kentte durdurduğunu aktardı.

Seçimlerin durdurulması kararının gerekçesi hakkında ise bilgi verilmedi.

- LİBYA'DA YEREL SEÇİMLER ÜÇ AŞAMADA YAPILIYOR

Libyalılar ilk aşamada (58 kent) belediye meclisi seçimleri için 16 Kasım 2024'te sandık başına gitmişti. İlk grupta Misrata dışında büyük kentler yer almamıştı.

İkinci aşamada seçimlerin yapılamadığı 26 belediye ile 3. aşamada yer alacak kentlerin seçim tarihleri ise henüz belirlenmedi.

Libya'da nüfusu 25 bin ve altında olan kentlerde 7, nüfusu 25-75 bin arasında olan kentlerde 9 ve nüfusu 75 bin üzeri olan kentlerde ise belediye meclisine 11 üye seçiliyor.