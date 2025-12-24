İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8556
  • EURO
    50,7003
  • ALTIN
    6190.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde yas: Bayraklar yarıya indirildi
Güncel

Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde yas: Bayraklar yarıya indirildi

Ankara'daki uçak kazasında yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde yas: Bayraklar yarıya indirildi
ABONE OL

Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

Haddad ve beraberindekilerin Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya'da 3 günlük "milli yas" ilan edilmesinin ardından Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde dalgalanan Libya bayrağı, yarıya kadar çekildi.

- LİBYA ASKERİ HEYETİNİ TAŞIYAN JETİN DÜŞMESİ

Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düşmüştü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşılmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yayımladığı taziye mesajında, "Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Tarama faaliyetleri, gece boyunca etkili olan yoğun yağış ve sise rağmen devam etmişti. Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.