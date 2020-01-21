İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9284
  • EURO
    6,5793
  • ALTIN
    296.473
  • BIST100
    122620
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Canlı yayında Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi! ''Libya'ya Türk askerinin girmemesi için elinden geleni yapacağım''
Güncel

Canlı yayında Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi! ''Libya'ya Türk askerinin girmemesi için elinden geleni yapacağım''

Kürt kökenli Alman siyasetçi Sevim Dağdelen'in Libya hazımsızlığı Alman bakanı bile şaşırttı. Televizyon progmamında Türkiye aleyhinde skandal sözler sarf eden Dağdalen içindeki nefreti ortaya döktü.

21.01.2020  08:53 - Güncelleme: 21.01.2020  08:57

Almanya'da siyasete yapan ve Türkiye düşmanlığında yarışan Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen ihanette sınır tanımadığını gösteriyor. Sevim Dağdelen, Berlin'de düzenlenen zirvenin ardından katıldığı canlı yayında Türkiye'yi eleştirdi.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a canlı yayında Türkiye'yi şikayet eden Dağdelen, Libya'ya Türk askerinin girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi. "Libya'ya Türk askeri göndermek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın provokasyonu" diyen Dağdelen, Alman hükümetinin Erdoğan'ı durdurmasını istedi.

ALMAN BAKAN BİLE ŞAŞTI

Alman Bakan Maas, Sevim Dağdelen'in Türkiye'ye karşı bu nefret dolu sözlerini dinlerken şaşkınlığını gizleyemedi.

HER FIRSATTA TÜRKİYE NEFRETİNİ KUSUYOR

Sevim Dağdelen, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü YPG'nin paçavrasını Alman Meclis'inde açmıştı. Dağdelen, önceki hafta ise Almanya'da Türk okulları açma isteğine engel olacağını söylemişti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE KOL KOLA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde terör destekçisi Sevim Dağdelen ve Almanya'daki Türkiye düşmanı vekilleri ziyaret ederek toplantı yapmıştı.  (Sabah)

Usta Eller Masalı seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Victor Moses'ın yeni adresi belli oldu
Victor Moses'ın yeni adresi belli oldu

Victor Moses'ın yeni adresi belli oldu

Annesini 15 yerinden bıçakladı
Annesini 15 yerinden bıçakladı

Annesini 15 yerinden bıçakladı

Dünyanın gözü orada: 24'er saat verildi
Dünyanın gözü orada: 24'er saat verildi

Dünyanın gözü orada: 24'er saat verildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.