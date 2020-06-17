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Son dakika... Türkiye'den Libya'ya önemli ziyaret! Çavuşoğlu, Albayrak,Kalın ve Fidan temaslarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Başbakan Serrac ile bir araya geldi. Heyet, Libya'da Türkiye'nin kuracağı 2 üs, ülkedeki siyasi çözümü görüşüyor. Türkiye, Libya'da açacağı üsler ve Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasıyla Akdeniz'de elini güçlendirmiş olacak.

17 Haziran 2020 Çarşamba 16:42 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:11
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Son dönemdeki Libya politikalarıyla Akdeniz'de başarılı sonuçlar elde eden Türkiye'den yeni bir hamle geldi.

ÜST DÜZEY HEYET LİBYA'DA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile beraberlerindeki heyetle temaslarda bulunmak üzere Trablus'a gitti.

SERRAC'LA GÖRÜŞTÜLER

Türk heyeti, Libya'da resmi hükümetin başbakanı ve kabinesiyle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Ziyaretle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

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Serrac Ankara'ya giderek Başkan Erdoğan'la görüşmüş; iki lider, işbirliğinin artacağını duyurmuştu.

Bu gelişmeden iki hafta sonra Türk heyet, askeri ve mali destek verdiği UMH yetkilileriyle görüşmek üzere Trablus'a gitti.

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