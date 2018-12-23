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Diyarbakır Lice’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlatıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 2 köy ve 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlatıldı.

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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.
 
Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçeye bağlı Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezralarında bugün saat 06.00’dan ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı belirtildi. Duyurunun ardından bölgede operasyon başlatıldı.

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