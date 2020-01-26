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Lider diplomasisi! Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri hangi amacı taşıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyaretine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü 'lider diplomasisi'ne dikkat çekilen paylaşımlarda Türkiye'nin uluslararası sistemde yaşanan krizlerin çözümünde oynadığı rolün altı çizildi.

26.01.2020  22:50 - Güncelleme: 26.01.2020  22:53

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyaretine ilişkin paylaşımlarda bulundu. 

Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü 'lider diplomasisi'ne dikkat çekilen paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Afrikada stratejik ortaklık alanını genişletiyor ve bölgesel sorunları derinlemesine masaya yatırıyor. Türkiye, lider diplomasisiyle uluslararası sistemde yaşanan krizleri çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Türkiye, kaynak bakımından zengin ancak ekonomik bakımdan zayıf olan Afrika Kıtasında, kazan-kazan stratejisi ile kıtaya katma değer kazandırıyor. İkili ilişkiler temelinde bölgedeki varlığını pekiştiriyor.

Türkiye, Afrika’nın geleceğini şekillendirecek olan başta sağlık, eğitim, ekonomi, tarım ve ulaşım gibi pek çok alanda tüm kurum ve kuruluşlarıyla belirleyici bir rol üstleniyor. Lider diplomasisiyle kalıcı ortaklıklar kuruyor.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Libya ve Doğu Akdeniz konusunda Cezayir başta olmak üzere tüm kıta ülkeleri ile ortak stratejiler oluşturuyor, ilgili tüm ülkelerle katılımcı bir politika izliyor. Bölgesel barış ve istikrarın tesis edilmesi için katkı veriyor.

Altun'un paylaşımında konuya ilişkin şu görsellere yer verildi:


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