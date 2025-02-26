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Liderler telefonda görüştü... Meloni, Aliyev ve Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2025 Çarşamba 13:43 - Güncelleme:
Liderler telefonda görüştü... Meloni, Aliyev ve Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününü tebriği
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İki lider görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele aldı.

ALİYEV'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

TOKAYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tokayev, görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü.

Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAE LİDERİ NAHYAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

MELONİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanı Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününü kutlaması

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediyesi

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