Liderlere zirve teklifi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barışın anahtarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

* (Kahramanmaraş'taki okul saldırısı) Telefonla aramak veya mesaj göndermek suretiyle üzüntümüzü paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hiç kimseye, hiçbir aileye, hiçbir topluma böyle acılar yaşatmamasını diliyorum.

"TEHLİKELİ EŞİK" VURGUSU

Diplomasi, insanlığın ortak geleceğinin hangi ilkeler bağlamında şekilleneceğinin tartışıldığı bir zemini de temsil ediyor.

Gelinen nokta itibariyle tehlikeli bir eşikte olduğumuz görülüyor. Sistem, kuralların ihlal edildiği yerde susarken; insan haklarını korumakla görevli mekanizmalar etkisiz hatta kayıtsız kalıyor.

Krizin ulaştığı boyutu görmek için 7 Ekim sonrası Gazze'ye bakmak yeterlidir. Son iki buçuk yılda, 73 bin Filistinli İsrail saldırılarında can verdi. henüz körpe bir fidanken hayattan kopartılan çocukların sayısı 21 bini aştı. Öksüz ve yetimlerin sayısı ise 58 bini geride bıraktı.

Ateşkese rağmen 754 Filistinli şehit oldu. 2 bin 100 kişi yaralandı.

Gazze'de yaşananları yalnızca bir insani trajedi olarak okumak eksikliktir. Gazze'deki soykırım, mevcut düzenin neyi görmezden geldiğini ve kimi koruduğunu bize göstermiştir.

"BM'DE TEMSİL AÇIĞI KAPATILMALIDIR"

Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır. Ciddi ve tehlikeli bir eşikte olduğumuz görünüyor. İnsan haklarını ve küresel güvenliği korumakla görevli mekanizmalar, en ağır saldırılar karşısında kayıtsız kalıyor.

Dün Suriye ve Gazze'de, bugün Batı Şeria ve Lübnan'da en temel insanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz nasıl beklenir?

Bizim, dünya 5'ten büyüktür şiarıyla 13 yıldır insanlığın gündemine taşıdığımız temsil açığı kapatılmadan ne sistem krizi çözülebilir ne de daha adil bir dünyanın inşası mümkündür. Sadece güçlünün hukukunu gözeten bir sistemin insanlığı götüreceği çok daha derin çatışmalar, adaletsizlikler çıkmazıdır.

"TÜRKİYE MÜZAKERE İÇİN DAİMA HAZIR"

Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır.

Türkiye, tarafların da istekli olması halinde, liderler zirvesi dahil doğrudan müzakerelerin devamı için her türlü kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır. Komşumuz Suriye'de huzur ve normalleşmenin güçlendirilmesi bölgemiz için hayati önemdedir. Suriye Devlet Başkanı Şara'nın basiretli liderliğinde bu ülkenin son 1.5 yıllık süreçte kat ettiği mesafeden memnuniyet duyuyor, bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum.

Son yıllarda istikrar ve güvenliğini sağlama noktasında Somali'nin toprak bütünlüğüne ve ekonomik refahına desteğimiz ise bakidir.

Barışçıl dış politikamızı yürütürken, diğer yandan da mevcut ittifak bağlarımızı tahkim ediyoruz.

NATO'nun önde gelen ülkelerinden biri olarak bu yıl liderler zirvesinde Ankara'da ev sahipliği yapacağız.

Ege ve Doğu Akdeniz'i istikrar ve refah havzası olarak görmek istiyoruz. Türkiye ve KKTC'yi dışlamaya çalışan tek taraflı maksimalist tutumları reddediyoruz.