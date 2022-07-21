Likhachev: Akkuyu NGS bilim ve teknolojinin gelişimi için güçlü bir ivme olacak

Likhachev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen Akkuyu NGS'nin dördüncü reaktörünün temel atma töreninde, ilk Türk nükleer santralinin inşaatında en üst aşamaya geçtiklerini belirtti.

Bu ünitenin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) listesinde resmi yapım aşamasında olan bir güç ünitesi şeklinde görüneceğini aktaran Likhachev, "Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinin inşasının başlamasıyla Türkiye, güvenle ulusal nükleer enerjinin gelişmesi yoluna girmiştir. Bu endüstrinin ortaya çıkışı, ülkedeki yaşam standardına olumlu etki edecektir. Enerji güvenliğini sağlamanın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti uzun vadede bilim ve teknolojinin gelişimi için güçlü bir ivme kazanmaktadır." diye konuştu.

Likhachev, inşaatta yüzlerce Türk şirketinin malzeme, ekipman ve hizmet tedarik ederek çeşitli işler gerçekleştirdiğini, bugüne kadar Türk tedarikçilere verdikleri siparişlerin hacminin 3 milyar doları aştığını bildirdi.

Akkuyu NGS'de planlı şekilde inşaat ve montaj çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Likhachev, tesislerin inşaatının ilk aşamasını kasım ayında tamamlamayı planladıklarını, gelecek yıl mayısta da ilk güç ünitesi için taze nükleer yakıtın tedarikine hazır olunacağını belirtti.

Likhachev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün Türkiye için ne kadar önemli olduğunun farkına vararak, birinci güç ünitesinin inşaatını 2023'te tamamlamak için tüm proje katılımcıları her türlü çabayı gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşsiz bir projeyi hayata geçirme konusundaki kararlılığını da belirtmek isterim. Dünyada ilk kez NGS inşaatı sırasında, tedarikçinin bir yatırımcı ve nükleer santralin çoğunluk hissedarı olduğu 'yap-sahip ol-işlet' ekonomik modeli kullanılmıştır. Biz bu NGS'yi tasarlıyoruz, inşa ediyoruz, bakımını yapıyoruz, işletiyoruz ve işletmeden çıkarıyoruz. Türk yetkililerle nükleer santralde üretilen elektriğin bir kısmını sabit fiyattan satılmasına ilişkin anlaşmamız vardır. Böylelikle projenin tüm katılımcıları garanti altına alınmış olacak. Biz yatırımlarımızı geri alabileceğiz. Türk tarafı, elektriği anlaştığı fiyattan alacak. Projenin bu ekonomik modele dayalı olarak hayata geçirme imkanı, Türkiye'nin bunun için gerekli hukuki temele ve büyük ölçekli altyapı projelerinin uygulanmasındaki deneyimine sahip olmasından kaynaklandığını belirtmek istiyorum."

- "AKKUYU NGS BÖLGENİN REFAHINI ARTIRACAK"

Akkuyu NGS'nin bölge için önemine değinen Likhachev, şunları kaydetti:

"Modern ve güvenilir Rus nükleer teknolojileri lehine bir seçim yaparak, Türkiye Cumhuriyeti, önümüzdeki on yıllar boyunca enerji istikrarının temellerini atmıştır. Akkuyu NGS bölgenin refahını artıracak, burada yaşayan birkaç nesil Türk vatandaşına güvenli bir gelecek sağlayacak, onlara güvenilir güç kaynakları, iş imkanları ve temiz hava verecektir. Ülkelerimizin şirketleri arasındaki verimli iş birliği, Türk sanayisinin ilgisi, verimli tedarik zinciri oluşturmasının projemizi, Rusya ve Türkiye arasında bir etkileşim modeli haline getirdiğini güvenle söyleyebilirim. Bunun, geleceğe bakmak, örneğin Sinop gibi yeni alanlarda yeni projeler hakkında konuşmalar yapmak için harika bir temel olduğunu düşünüyorum."

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da bugün tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ettiklerini, Akkuyu NGS'nin inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğünü anlatarak, "Tamamlandığında ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına sırtlanacak olan Akkuyu NGS ile ülkemiz enerji alanında yeni bir fazın kapılarını sonuna kadar açmış olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Fatih Dönmez, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ROSATOM Genel Müdürü Alexey Likhachev, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ve diğer ilgililerin katılımıyla, butonlara basılarak dördüncü reaktörün temeli atıldı.