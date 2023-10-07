Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 Rus turist kurtarıldı

Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 Rus turistin, bulundukları alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından turistlere ulaştı.
Ayaklarından yaralı olduğu belirlenen turistler sedyeye alınarak ambulansa taşındı.
Turistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İlçedeki Likya Yolu Karadere mevkisinde mahsur kalan iki turistin kurtarılması için dün çalışma başlatılmıştı.