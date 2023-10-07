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Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 Rus turist kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinden geçen Likya Yolu'nda bulundukları alanda mahsur kalan iki Rus turist kurtarıldı.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 10:28 - Güncelleme:
Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 Rus turist kurtarıldı
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Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 Rus turistin, bulundukları alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından turistlere ulaştı.

Ayaklarından yaralı olduğu belirlenen turistler sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Turistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

- OLAY

İlçedeki Likya Yolu Karadere mevkisinde mahsur kalan iki turistin kurtarılması için dün çalışma başlatılmıştı.

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