Lille’de 2. Türk: Duhan Aksu

FRANSIZ Kulübü Lille, İstanbulspor’dan milli bağ bek Mehmet Zeki Çelik’ten sonra sol bek Duhan Aksu’yu da renklerine bağlamak için harekete geçti. Sportif direktör Luis Campos, 21 yaşındaki Duhan için İstanbulspor’la ön anlaşma imzaladı. Lille 29 Haziran’a kadar İstanbulspor’a 3 milyon euro ödeyip bu oyuncuyu kadrosuna kazandıracak. Kariyerine Fenerbahçe alt yapısında başlayan Duhan, U21 takımının formasını giyince 2016’da İstanbulspor’un dikkatini çektive transfer oldu. Geçen sezon 27 maçta forma giyen Duhan, 2 asist yaptı.Fenerbahçe’de devam edemeyeceğini bildiği için İstanbulspor’a gittiğini belirten Duhan, “Türkiye’de oyuncular fakir ailelerden geliyor. Onca yıl çalışıp, maddi karşılı bulamayınca U20 seviyesinde bırakıyor. Lille, Avrupa’daki ilk basamağım olacak” şeklinde konuştu.