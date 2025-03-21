''Liman Kapı Otomasyonu Sistemi'' gümrük giriş işlemlerini 1 dakikaya düşürdü

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, deniz yolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesine, limanlara giriş ve çıkış süreçlerinin daha hızlı, güvenli ve verimli hale getirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından limanlarda giriş ve çıkış süreçlerinde etkinliğin artırılması amacıyla pilot bölge olarak Mersin Limanı'nda 24 Şubat'ta Liman Kapı Otomasyonu Sistemi devreye alındı.

Bu sistemle, liman sahasına giriş yapmakta olan araçların plaka, konteyner numarası, taşınan yükün cinsi, ağırlığı ve giriş yaptığı peron numarası gibi bilgileri, araç sahaya girmeden önce liman işletmesi tarafından Bakanlığın sistemine anlık iletiliyor.

Ayrıca söz konusu taşıtların liman işletmesi tarafından girişinin yapılmasıyla eş zamanlı olarak Bakanlık sisteminde de kayıt işlemi otomatik gerçekleştiriliyor.

- LİMAN İŞLETMESİ ARAÇ BİLGİLERİNİ ANLIK OLARAK BAKANLIĞA İLETEBİLİYOR

Sistem, Liman Kapı Otomasyon Projesi doğrultusunda hayata geçirildi. Liman işletmesi ile Bakanlığın sistemleri arasında kurulan entegrasyon sonucu insan faktörünü en aza indirmeyi amaçlayan sistemle liman giriş işlemlerinin hızlandırılması, böylelikle gümrük kontrollerinin etkinliğinin arttırılması hedeflendi.

Bu doğrultuda taşıtın liman sahasına girişine ilişkin tüm süreçte, kamera görüntüleriyle desteklenmiş elektronik bilgi akışı kontrol merkezindeki Bakanlık personelince izleniyor. Ayrıca kontrol merkezi ile irtibatlı şekilde sahadaki personel tarafından el terminalleri kullanılarak gerektiğinde taşıtların fiziki kontrolleri de yapılıyor.

- Araç şoförleri limana "biyometrik doğrulamalı kart" ile giriş yapıyor

Bu sistemle limana giriş yapan tüm araçların farklı açılardan fotoğrafları çekilerek görüntüleri arşivleniyor. Araç şoförleri de kendilerine verilen biyometrik doğrulamalı "liman giriş kartı"nı kullanarak alana giriş yapabiliyor. Araç rezervasyon sistemi üzerinden limandan yükü alacak şoför ve plaka bilgisinin sisteme girilmesi sağlanıyor. Rezervasyonda bildirilen şoför ile limana bu yükü almaya gelen şoför aynı değil ise liman giriş izni verilmiyor ve böylelikle yükün doğru kişiye teslimi sağlanıyor.

Şoför daha önce bir güvenlik ihlali yapmışsa giriş kartı bloke edilebiliyor. Kişiyle ilgili bir ihbar varsa da ilgili kolluk kuvvetlerine bildiriliyor.

- ARAÇ YOĞUNLUĞUNUN ŞEHİR TRAFİĞİNE YÜKÜ HAFİFLEDİ

Mersin Limanı'nda devreye alınan bu sistemle liman kapı giriş işlemleri büyük oranda hızlandı, kapı girişindeki araç yoğunluğunun şehir trafiğine olumsuz etkisi ortadan kaldırıldı.

Liman ön kontrol noktasındaki rezervasyon kontrolü ve liman kapı giriş süreçlerinin toplam süresi ortalama 3 dakika iken sistemin devreye alınmasıyla bir araç için 1 dakikaya düştü.

Otomasyon ve entegrasyon gereklerinin sağlanması halinde sistemin diğer limanlarda da devreye alınması planlanıyor.

Bu otomasyon sisteminde kullanılan teknolojiler arasında ise plaka ve konteyner numarası tanımlamayı, mühür ve hasar kontrolü yapmayı sağlayan Optik Karakter Tanıma Sistemi (OCR) ve bariyer geçiş noktalarında plaka okumayı sağlayan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yer alıyor. Ayrıca, şoför kimlik doğrulama için kart ve parmak izi okutma özellikleri, şoför bilgilendirme ve yönlendirme ekranları olan kiosklar ile trafik ışıkları ve bariyer sistemlerinden de faydalanılıyor.