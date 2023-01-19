Limana çarpan kruvaziyer Amasra'da bekletilecek

Rusya'dan demir alan ve ilk durağı İstanbul'un ardından 385 yolcu ve 283 personel ile dün sabah saatlerinde Amasra'ya ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer Amasra Limanı'na yanaşırken şiddetli fırtına nedeniyle usturmaçalara çarptı.

Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle güvenli şekilde limana yanaşamayan Panama bandıralı kruvaziyer tekrar açığa çıkarıldı. Sol kısımdaki pervane kanatlarından bazılarının hasar gördüğü anlaşılan kurvaziyer sabah saatlerinde römorkör eşliğinde Amasra Limanına yanaştı. Kurvaziyerdeki yolcular Amasra'nın tarihi mekanlarını gezerken yapılan incelemelerde kruvaziyerin sol pervane kanatlarından bazılarında oluşan hasarın seyir almasına engel teşkil etmediği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Amasra'dan demir alacak kruvaziyer 385 yolcu ve 283 personeli ile birlikte Ordu'ya hareket edecek.