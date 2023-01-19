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Limana çarpan kruvaziyer Amasra'da bekletilecek

Bartın'ın Amasra ilçesinde liman usturmaçalarına çarpan ve pervane kanatlarında hasar oluşan kruvaziyer sabah saatlerinde römorkör eşliğinde limana yanaştırıldı. Seyire engel bir hasarı olmadığı anlaşılan kruvaziyer akşam saatlerinde demir alarak bir sonraki durağı Ordu'ya hareket edecek.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Limana çarpan kruvaziyer Amasra'da bekletilecek
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Rusya'dan demir alan ve ilk durağı İstanbul'un ardından 385 yolcu ve 283 personel ile dün sabah saatlerinde Amasra'ya ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer Amasra Limanı'na yanaşırken şiddetli fırtına nedeniyle usturmaçalara çarptı.

Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle güvenli şekilde limana yanaşamayan Panama bandıralı kruvaziyer tekrar açığa çıkarıldı. Sol kısımdaki pervane kanatlarından bazılarının hasar gördüğü anlaşılan kurvaziyer sabah saatlerinde römorkör eşliğinde Amasra Limanına yanaştı. Kurvaziyerdeki yolcular Amasra'nın tarihi mekanlarını gezerken yapılan incelemelerde kruvaziyerin sol pervane kanatlarından bazılarında oluşan hasarın seyir almasına engel teşkil etmediği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Amasra'dan demir alacak kruvaziyer 385 yolcu ve 283 personeli ile birlikte Ordu'ya hareket edecek.

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