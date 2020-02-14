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Limandan çıkan kamyonlarından malzeme çalan 4 kişi yaralandı

Samsun'da limandan çıkan kamyonların üzerinden buğday, gübre ve kömür gibi malzeme çaldıkları iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma14:35 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:35

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy Yeşilyurt Limanı’ndan nakliye yapan hareket halindeki kamyonlardan buğday gübre kömür ve benzeri malzemeleri çalınmasıyla ilgili polis, ilçenin Cumhuriyet ve Kerimbey Mahallesi’nde 34 ekip 148 personelle operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda H.Y., H.G. ve D.Y. adlı kadın ile 18 yaşından küçük E.B. gözaltına alındı. Yaşı küçük olan çocuk, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.Y., H.G. ve D.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosundaki sorgunmalarının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

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