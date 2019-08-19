Lion filmi konusu nedir? Lion filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Lion filmi konusu nedir? Lion filmi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. TV'de ilk kez yayınlanacak olan Lion filmi bu akşam saat 20:00'da Show TV'de izleyici ile buluşacak. Saroo Brierley'nin gerçek öyküsünden uyarlanan Lion, 6 dalda Oscar adayı olmuştu. Garth Davis'ın yönetmenliğini üstlendiği film 2016 yılında vizyona girmişti. İzleyicisini etkileyecek olan Lion filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar...
Bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Lion filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Saat 20:00'da Show TV'de izleyicisi ile buluşacak olan Lion filminin yönetmenliği Gary Davis üstleniyor. Saroo Brierley'nin gerçek öyküsünden uyarlanan Lion, 6 dalda Oscar adayı olmuştu. 2016 yılında vizyona giren Lion filminde; David Wenham, Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara ve Priyanka Bose gibi isimler rol alıyor. Lion filmi konusu nedir? Lion filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruları sizler için yanıtladık...
LİON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Beş yaşındaki Saroo (Sunny Pawar) Hindistan kırsal kesimindeki bir köyde ailesiyle birlikte fakir ancak mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak ağabeyinin gelmesini beklediği tren istasyonunda yaşadığı kötü tesadüfler sonunda evinden kilometrelerce uzaktaki, başka bir dilin konuşulduğu Kalküta'da kendini yapayalnız bulur. Korkmuş ve şaşkındır. Bir şekilde sokaklarda hayatta kalmayı başarır ve yetimhaneye alınır.
Saroo'yu Avustralyalı bir çift (Nicole Kidman ve David Wenham) evlat edinir. Hobart'ta sevgi ve güven dolu bir çocukluk geçiren Saroo, üvey ailesinin duygularını incitmemek için, kaybettiği annesine ve abisine kavuşma umudunu, geçmişine duyduğu özlemi bastırmaya çalışır. 25 yıl sonra, tesadüfen birkaç Hintliyle tanışması hayatının kaybolan yıllarının peşinden gitmesini sağlayacaktır. Hala taze olan bir avuç anısı ve kararlılığıyla kaybettiği ailesini ve ilk yuvasını bulmaya çalışacaktır.
LİON FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dev Patel, Saroo Brierley
Sunny Pawar, Genç Saroo
Rooney Mara, Lucy
David Wenham, John Brierley
Nicole Kidman, Sue Brierley
Abhishek Bharate, Guddu Khan
Divian Ladwa, Mantosh Brierley
Priyanka Bose, Kamla Munshi
Deepti Naval, Saroj Sood
Tannishtha Chatterjee, Noor
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