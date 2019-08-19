Bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Lion filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Saat 20:00'da Show TV'de izleyicisi ile buluşacak olan Lion filminin yönetmenliği Gary Davis üstleniyor. Saroo Brierley'nin gerçek öyküsünden uyarlanan Lion, 6 dalda Oscar adayı olmuştu. 2016 yılında vizyona giren Lion filminde; David Wenham, Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara ve Priyanka Bose gibi isimler rol alıyor. Lion filmi konusu nedir? Lion filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruları sizler için yanıtladık...

LİON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Beş yaşındaki Saroo (Sunny Pawar) Hindistan kırsal kesimindeki bir köyde ailesiyle birlikte fakir ancak mutlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak ağabeyinin gelmesini beklediği tren istasyonunda yaşadığı kötü tesadüfler sonunda evinden kilometrelerce uzaktaki, başka bir dilin konuşulduğu Kalküta'da kendini yapayalnız bulur. Korkmuş ve şaşkındır. Bir şekilde sokaklarda hayatta kalmayı başarır ve yetimhaneye alınır.

Saroo'yu Avustralyalı bir çift (Nicole Kidman ve David Wenham) evlat edinir. Hobart'ta sevgi ve güven dolu bir çocukluk geçiren Saroo, üvey ailesinin duygularını incitmemek için, kaybettiği annesine ve abisine kavuşma umudunu, geçmişine duyduğu özlemi bastırmaya çalışır. 25 yıl sonra, tesadüfen birkaç Hintliyle tanışması hayatının kaybolan yıllarının peşinden gitmesini sağlayacaktır. Hala taze olan bir avuç anısı ve kararlılığıyla kaybettiği ailesini ve ilk yuvasını bulmaya çalışacaktır.

LİON FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dev Patel, Saroo Brierley

Sunny Pawar, Genç Saroo

Rooney Mara, Lucy

David Wenham, John Brierley

Nicole Kidman, Sue Brierley

Abhishek Bharate, Guddu Khan

Divian Ladwa, Mantosh Brierley

Priyanka Bose, Kamla Munshi

Deepti Naval, Saroj Sood

Tannishtha Chatterjee, Noor