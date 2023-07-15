İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2023 Cumartesi / 27 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Lionel Messi, Inter Miami formasını ilk kez giydi

MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, yeni takımının formasını ilk kez giydi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:26 - Güncelleme:
Lionel Messi, Inter Miami formasını ilk kez giydi
ABONE OL

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Lionel Messi, "Evet çocuklar, hazırsanız başlayalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Inter Miami, Lionel Messi'nin takımın 10 numaralı formasını giyeceğini açıkladı.

LIONEL MESSİ'NİN KARİYERİ

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi, yaz transfer döneminde MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağını açıklamıştı.

Kariyeri boyunca Barcelona ve PSG'de 875 resmi maça çıkan Messi, bu maçlarda toplam 710 gol 339 asist kaydetti. Arjantinli yıldız kariyeri boyunca, 7 Ballon d'Or, 3 FIFA yılın oyuncusu, 3 UEFA yılın oyuncusu, 1 Dünya Kupası, 1 Copa America, 4 Şampiyonlar Ligi, 10 La Liga şampiyonluğu ve 2 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu gibi başarılar elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.